England-Teamchef Southgate: Halbfinale Minimalziel

„Wir waren zweimal im Halbfinale, also versuchen wir im nächsten Schritt weiter zu kommen“, meinte Southgate. Bei der WM 2018 war England im Halbfinale an Kroatien gescheitert (1:2 n.V.). Ein Jahr später war auch in der Nations League im Halbfinale gegen die Niederlande (1:3 n.V.) Endstation für die „Three Lions“.