Das unterschätzte Organ

Die meisten Menschen wissen viel zu wenig über ihre Schilddrüse - dabei reguliert sie sämtliche lebenswichtigen Funktionen im ganzen Körper. Sie sind scheinbar ohne Grund müde, antriebslos und depressiv, nehmen zu, leiden unter Haarausfall. Oder Sie fühlen sich ständig überdreht, verlieren trotz Heißhunger an Gewicht, das Herz rast und der Schweiß fließt zeitweise in Strömen. Eventuell können Sie nur schwer schlucken, weil Sie einen „Knödel“ im Hals spüren. In allen Fällen wird Ihr Arzt zuerst die Schilddrüse unter die Lupe nehmen. Sie kann nämlich der Schlüssel sein. Die Schilddrüse sieht ein bisschen aus wie ein Schmetterling und befindet sich knapp unterhalb des Kehlkopfes. Nuklearmediziner Priv. Doz. Dr. Alexander Kroiss ist unter anderem darauf spezialisiert, dieses Organ ganz genau zu beurteilen: „Wir bestimmen bei Symptomen, die auf eine Funktionsstörung hindeuten, im Labor die Hormone (T3 und T4) und den TSH-Wert, weiters Schilddrüsen-Antikörper sowie Veränderungen wie Zysten, Knoten oder eine generelle Vergrößerung (Struma). Zunächst mittels Ultraschall, weiterführend erfolgen bei Bedarf eine Szintigrafie und/oder eine Punktion.“