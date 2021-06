Pandev: Österreich? „Haben schlimme Erinnerungen!“

Die „Krone“ war live dabei, als Goran Pandev in Skopje ins Teamcamp einrückte, erlebte den Ausnahmezustand für den Volkshelden in Nordmazedonien hautnah mit. Denn der 37-Jährige ist mit 117 Einsätzen nicht nur der Rekord-Teamspieler seines Landes, sondern mit 37 Treffern natürlich auch der beste Torschütze. Und mit Sicherheit die gefährlichste Waffe, die die Foda-Elf beim EURO-Auftakt am 13. Juni in Bukarest entschärfen muss. Österreich? „Da haben wir schlimme Erinnerungen“, so Pandev. Den ganzen Talk mit dem Superstar sehen Sie oben im Video!