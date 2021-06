Hofhaimer Tage: Musiker freuen sich aufs Publikum

„Beim Spielen für die Kameras haben wir uns das Publikum zumindest vorgestellt“, denkt Geigerin Anna Knopp vom Minetti Quartett an jene acht Monate zurück, in denen die vier Musiker ausschließlich online für die Klassikfans da waren. Sein Comeback auf der Live-Bühne feiert das Ensemble nun am 5. Juni in Radstadt – mit einem Konzert im Rahmen der 35. Paul Hofhaimer Tage. Werke von Joseph Haydn, Franz Schubert und der in Salzburg geborenen Komponistin Angela Tröndle stehen auf dem Programm. „Ein kurzes, sehr stimmungsvolles Stück, das sie letztes Jahr speziell für unser Styriarte-Konzert geschrieben hat“, erzählt Anna Knopp, die sich schon sehr auf das Live-Publikum freut: „Ich glaube, uns wird erst dann bewusst, was wir seit Oktober vermisst haben.“