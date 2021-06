Scharfe Töne im Job: Was tun, wenn es eskaliert?

Zwei Jahre nachdem er einem jungen Kollegen telefonisch angedroht hat, ihm „die Wadln virerichten“ zu wollen, kehrt Alexander Gaisch in sein Amt als Vize-Landespolizeidirektor der Steiermark zurück. Der publik gewordene Audiomitschnitt brachte dem Polizei-Chef nicht nur eine Geldbuße von 7000 Euro, sondern auch viel öffentlichen Spott und herbe Kritik ein. Vermutlich hat jede/r Angestellte aus dem persönlichen beruflichen Alltag kuriose oder besorgniserregende Geschichten von unguten Chefs zu erzählen. Sind Sie in ihrem Arbeitsleben schon einmal auf einen „Chef des Grauens“ gestoßen? Was sind ihre Tipps, wie man mit solchen Vorgesetzten umgehen kann? Wir sind gespannt auf Ihre Geschichten, die Sie hier (natürlich anonym) mit anderen Lesern teilen können.