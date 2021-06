Polizei-Vize: „Vorfall tut mir sehr, sehr leid“

„Ich bereue es zutiefst“, so Gaisch am Dienstag vor Journalisten. Vor zwei Jahren hatte der steirische Vize-Polizeidirektor den Notruf gewählt, weil er durch ein Feuerwerk aus dem Schlaf gerissen worden sei. Dadurch habe er sich in einer „Stresssituation“ befunden, die sein unwirsches Verhalten hervorgerufen habe. So hatte Gaisch am Telefon angekündigt, dem jungen Polizisten „de Wadl virezurichten“, weil dieser ihn nicht sofort erkannt hatte.