Aufholjagd perfekt: Montreal eliminierte Toronto

Die Montreal Canadiens stehen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL im Halbfinale der Western Conference. Im entscheidenden siebenten Spiel setzten sie sich am Montag mit 3:1 bei den Toronto Maple Leafs durch und entschieden die „best of seven“-Serie mit 4:3 für sich. Toronto hatte bereits mit 3:1-Siegen geführt. In der zweiten Play-off-Runde treffen sie nun auf die Winnipeg Jets, die zuvor die Edmonton Oilers mit 4:0 bezwungen hatten.