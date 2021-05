Nun offener „Krieg“ um den FC Wacker Innsbruck!

Im Streit Vorstand vs. Geschäftsführung beim FC Wacker Innsbruck ist die nächste Eskalationsstufe erreicht worden! Wie in einer Aussendung der Geschäftsführer Dennis Aogo, Jens Duve und Dennis Duve am Montag festgehalten wurde, wurden diese am Montag vom Vereinsvorstand des Fußball-Zweitligisten abberufen. Wacker bestätigte dies auf Anfrage - man wolle sich am Dienstag im Rahmen eines Pressetermins näher zur Causa äußern, hieß es ...