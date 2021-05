Russland, USA und Kasachstan auf Viertelfinal-Kurs

Russland in Gruppe A und die USA in Gruppe B haben am Samstagnachmittag bei der Eishockey-WM in Riga die Tabellenführung übernommen und stehen vor dem Aufstieg ins Viertelfinale! Die Russen gewannen den Schlager gegen die Schweiz mit 4:1, die USA kämpften Norwegen mit 2:1 nieder. Dank des ersten zweistelligen Siegs des Turniers ist auch Kasachstan auf Viertelfinal-Kurs ...