Beckham-Klub muss zwei Millionen Strafe zahlen

Der von einer Investorengruppe um den ehemaligen englischen Fußball-Nationalspieler David Beckham geführte Club Inter Miami CF ist von der Major League Soccer mit der bisher härtesten jemals ausgesprochenen Geldstrafe der MLS-Historie belegt worden. Der Verein verstieß in der Saison 2020 gegen das Gehaltsbudget und Kaderregeln und muss deswegen unter anderem zwei Millionen Dollar zahlen, hieß es in einer am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung.