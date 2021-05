Barca-Boss über neue Deals mit Messi und Koeman

Messi und Barcelona gewannen dieses Jahr nur den spanischen Pokal. In der Primera Division belegten die Katalanen nur den dritten Platz, in der Champions League scheiterten sie im Achtelfinale an PSG. Ob der von Bartomeu geholte Trainer Ronald Koeman auch in der kommenden Saison noch am Ruder ist, ließ Laporta offen. Diese Frage sei noch nicht entschieden.