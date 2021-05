So wahrscheinlich ist ein Supergau im Schrott-AKW

Nur 70 Kilometer von der steirischen Grenze entfernt, tickt heute noch in Krško eine strahlende Zeitbombe. Ein Lokalaugenschein von „Krone“ und Global 2000 förderte unlängst erhebliche Sicherheitsmängel im slowenischen Schrottreaktor zutage. Aber wie wahrscheinlich ist eine ähnliche Katastrophe wie in Tschernobyl direkt in unserer Nachbarschaft? Wann kommt es zu einem Supergau?