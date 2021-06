Urlaubssaison: Passämter rüsten sich für Ansturm

Ein Reisepass kann unabhängig vom Wohnbezirk in allen Bezirksämtern in ganz Wien beantragt werden. Die Ämter erweitern den Parteienverkehr an Dienstagen auf 8 bis 17.30 Uhr (wie donnerstags). Zudem wird an zwei Samstagen im Juni (12. und 19. 6.) von 8 bis 14 Uhr aufgesperrt.