Influencer für Kampagne gegen Impfstoff bezahlt?

In Frankreich ist eine Kampagne gegen den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer aufgeflogen: Mehrere YouTuber berichteten von einem Angebot, gegen Bezahlung an einer Negativ-Kampagne gegen das in Deutschland entwickelte Vakzin teilzunehmen. Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran äußerte sich entsetzt: „Das ist armselig, gefährlich und verantwortungslos“, sagte er dem Sender BFM-TV. Viele Menschen vertrauten auf den Impfstoff.