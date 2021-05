Drei Festnahmen nach Seilbahn-Katastrophe

Nach der Seilbahn-Katastrophe am Lago Maggiore gab es in der Nacht einen Wendepunkt in den Ermittlungen - vermutet wird menschliches Versagen, es gab drei Festnahmen. Das berichten italienische Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Laut „La Stampa“ handelt es sich unter anderem um den Chef der Betreiberfirma und einen Ingenieur. Sie seien um kurz vor vier Uhr nachts nach Verbania gebracht und in Untersuchungshaft genommen worden.