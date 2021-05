Bald weniger Gratistests in ganz Österreich

Mit steigender Impfrate sinkt die Nachfrage nach Tests. Vorarlberg beschränkt deshalb das Angebot - bald folgt wohl ganz Österreich. Ob es Vorarlbergs Spitzenwert von 380.000 Tests in der Kalenderwoche 18 in Rekordbücher schaffen wird, ist noch offen. Fakt ist, dass im westlichsten Bundesland am meisten getestet wurde. Rest-Österreich kam im Schnitt laut Landeshauptmann Markus Wallner nicht einmal auf die Hälfte.