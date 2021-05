5:2 erinnerungswürdig! Alaba-Sohn war live dabei

Freitag hatte David Alaba in einem von Bayern München veröffentlichten Film nach einer emotionalen Grußbotschaft seines Vaters George geweint. Gestern war es umgekehrt. Als sein Sohn, der gegen Augsburg zuvor als defensiver Mittelfeldspieler vor Spielfreude gesprüht hatte, in der 73. Minute ausgewechselt wurde, flossen bei Papa Alaba auf der Tribüne die Tränen. David umarmte alle Mitspieler, lag Trainer Hansi Flick und Ex-Teammanagerin Kathleen Krüger (sie erwartet ein Baby) lange in den Armen.