Atletico Madrid ist spanischer Fußball-Meister!

Atletico Madrid hat sich zum 11. Mal den Fußball-Meistertitel in Spanien gesichert! Das Team von Trainer Diego Simeone feierte am letzten Spieltag einen 2:1-Sieg bei Real Valladolid und machte sich damit unangreifbar. Nach der Führung der Heimischen durch Oscar Plano (18.) drehten Angel Correa (57.) und Luis Suarez (67.) am Samstag die Partie.