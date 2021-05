Als Meister abgestiegen - Mega-Frust bei Bayern II

Freilich: Ganz überraschend kam das K. o. am heutigen Samstag auch nicht mehr. Vor dem letzten Spieltag bereits lediglich auf Platz 18 von 20, tief in der Abstiegszone, liegend, hätte Bayern II nicht nur selbst einen Dreier einfahren, sondern auch auf Patzer des SV Meppen und von KFC Uerdingen 05 hoffen müssen. Doch während die Gegner punkteten, scheiterte man selbst an der Pflicht …