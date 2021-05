Von Udo Jürgens zu Conchita: Österreich beim ESC

Nach einem Jahr Corona-bedingter Auszeit ist es heute wieder soweit: Der Eurovision Song Contest startet in seine nächste Runde. Auch wenn Österreich mehrere erinnerungswürdige Auftritte beim ESC darbieten konnte - mit Legenden wie Udo Jürgens oder schrillen Charakteren wie Conchita Wurst - ging sich heuer kein Platz im Finale aus. Der ESC zeichnet sich seit jeher durch eine bunte Mischung an Beiträgen aus; man erinnere sich an Alf Poiers komödiantische kleine Haserl oder der schon fast dämonische Auftritt der finnischen Heavy Metal Band Lordi. Aber auch Kultbands wie ABBA und Gesangsikonen à la Celine Dion mischten beim Song Contest mit und konnten durch ihre Teilnahmen an diesem teilweise einen unvorhergesehenen Karriereboost erreichen. Was waren Ihre schönsten Beiträge beim ESC und welche sind Ihnen noch immer in Erinnerung geblieben? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.