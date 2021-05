Endlich wieder zum Wirt ins Gasthaus!

Jeder Gast muss ja die „3-G-Regel“ einhalten – genesen, geimpft, getestet – und sich zusätzlich im Gasthaus registrieren. Das geht digital per QR-Code oder analog, Ausfüll-Kärtchen liegen bereit. Die Registrierung der Selbsttests unter selbsttest.ktn.gv.at (wir haben berichtet) war Mittwoch erst ab 16 Uhr möglich, was für Aufregung sorgte: „Das war aber immer so geplant. Wir wollten, dass alles perfekt läuft, bevor die Plattform online geht“, so Landessprecher Gerd Kurath.