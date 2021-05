So bereiten sich Kärntner Wirte auf Öffnung vor

Am Mittwoch, 19. Mai, sperren endlich wieder Gastronomie und Hotellerie auf - darauf freuen sich nicht nur die heimischen Wirte, sondern natürlich auch die Gäste. „Die Stimmung ist gut! Ich will sagen, sensationell!“, lacht Jessica Hauser vom see.gast.haus in Krumpendorf. Der letzte Feinschliff fehle noch: „Wir stellen die Tische um, damit die Abstände eingehalten werden. Zwar sind es so weniger Plätze. Aber die, die da sind, sind sehr gut gebucht.“