Wenn bei IHM „nichts mehr geht“

Zwei Systeme

Bei der semirigiden Prothese wird ein biegsames Silikonstäbchen in den Schwellkörper implantiert, wodurch der Penis in alle Richtungen gebogen werden kann. Hydraulische Systeme gleichen dem natürlichen Erektionsmechanismus am stärksten. Durch die Betätigung einer winzigen Pumpe im Hodensack pumpt man Flüssigkeit von einem Reservoir hinter der Bauchdecke in die beiden Zylinder, die in die Schwellkörper implantiert wurden. So lässt sich der Penis schrittweise aufblasen, bis er die gewünschte Steifigkeit erreicht hat. Die Erektion endet nicht nach dem Orgasmus, sondern erst durch willentliche Betätigung des Ablassventils.