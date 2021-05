Neuer Trainer für Baumgartlinger in Leverkusen

Dragovic vor Abschied

Bei Leverkusen stehen derzeit die ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic unter Vertrag, wobei Dragovic den Verein im Sommer wohl verlassen wird. An Seoane war laut Medienberichten auch Eintracht Frankfurt interessiert. Der Schweizer war in Bern 2018 auf Adi Hütter gefolgt, der damals zur Eintracht gewechselt war und in der kommenden Saison bei Mönchengladbach arbeitet.