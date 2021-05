Hecherhaus-Wirt: Kein Freudentag, Öffnung sinnlos

Restriktionen nicht vereinbar mit Praxis

Verringerte Tisch- und Bettbelegung, kein Barbetrieb und die Sperrstunde um 22 Uhr sind derart gravierende Hemmnisse, dass es im Sommer bei einem sehr reduzierten „Take Away“-Angebot bleibt. „Mit welchem Geld sollte ich meine Mitarbeiter bezahlen?“, fragt der Wirt in einem veröffentlichten Video. Seine Sorgen fasst er auch in einem offenen Brief und Videobotschaften auf der Hecherhaus-Homepage zusammen. Vorerst regiert der Frust.