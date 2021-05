Einsätze wegen Pistoleros mit Schreckschusswaffen

Am Bahnhof Marchtrenk gab es am Samstagabend einen Großeinsatz der Polizei, nachdem ein 18-jähriger Welser dort mit seiner Waffe in Richtung einer Zwölfjährigen gezielt haben soll, als sie gerade aus dem Fenster geblickt hatte.

(Bild: Lauber/laumat.at Matthias)