Mann mit Pistole soll auf 12-Jährige gezielt haben

Ein 18-Jähriger, der Samstagabend im Beisein von Freunden am Marchtrenker Bahnhof mit einer Schreckschusspistole hantierte, hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine 12-Jährige beobachtete die Männer aus ihrem Wohnungsfenster. Das Mädchen erschrak und lief zu ihrer Mutter, welche die Einsatzkräfte verständigte. Vier Polizeistreifen rückten an und stellten den 18-Jährigen am Bahnhofsgelände, berichtete die Pressestelle der oö. Polizei.