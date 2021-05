Mayer-Double! Ex-Fußballerin rennt allen davon

„Die Beine gingen leicht“

“Ich habe mich unterwegs im Rennen super gefühlt. Die Beine gingen leicht, so als wäre ich am Vortag gar nicht 5000 m gelaufen„, freute sich Julia Mayer, die vor vier Jahren vom Fußballsport zur Leichtathletik gewechselt war. “Zwei Rennen in der Stadion-Leichtathletik sind an einem Wochenende zwar nicht Außergewöhnliches, aber 5000 m auf der Bahn und tags darauf ein Halbmarathon sind schon was Besonderes!„ Nächstes Wochenende will Julia Mayer in Fürstenfeld beim “S7 Marathon„ erneut versuchen, ihre Bestzeit über die 21,1 km weiter zu drücken. Danach wird sie beim 10.000-m-Europacup in London starten. Ihre Form passt derzeit allemal!