Brasilien beginnt mit Impfungen für Tokio-Athleten

Gesundheitsminister Marcelo Queiroga hatte am Dienstag angekündigt, dass Brasilien 4.050 Dosen Impfstoff von Biontech/Pfizer und weitere 8.000 von Sinovac bekommen werde. Rund 1.800 Personen sollen für Tokio geimpft werden, die übrigen Impfstoff-Dosen sollen an das öffentliche Gesundheitssystem SUS gehen, wie in Brasilien vorgesehen, wenn etwa Unternehmen oder Organisationen Impfstoffe bekommen.