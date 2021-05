Thiem-Bezwinger Sonego: Rom im Ausnahmezustand

Die Halbfinalpartie war am Freitag wegen Regens abgebrochen worden. Am Samstag drehte Sonego groß auf. Er gewann schließlich mit 3:6, 6:4, 6:3. Im Halbfinale trifft er noch heute auf Novak Djokovic, der sich ebenfalls spektakulär gegen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen durchsetzte.