Ex-Nummer-1 der Welt zeigt ihren Babybauch

Seitlich stehend reckt sie den Babybauch gekonnt ins Bild und drückt via Handy auf den Spiegel knipsend ab. Fertig ist der Social-Media-Schnappschuss - 88.000 Herzen in 21 Stunden. Caroline Wozniacki will die Freude ob ihres größer werdenden Bauchs nicht für sich allein behalten.