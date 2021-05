Friedl: Nach Bayern-Abenteuer in Bremen gereift

Von seinem Trainer Florian Kohfeldt schwärmt der Verteidiger, der früher Stürmer war: „Ich habe in München von Guardiola, Heynckes und Ancelotti viel gelernt, aber am meisten geprägt hat mich Florian Kohfeldt. Er hat mich von einem jungen Spieler zu einer Stammkraft geformt.“ Marco ist der zwölfte österreichische Legionär (Teamkollege Romano Schmid ist der 13.) in Bremen. Wie seine Vorgänger liebt er die Stadt sehr. Nur eines mag er nicht: „Ich habe einmal Grünkohl mit Pinkel (Anmerkung: eine geräucherte, grobkörnige Grützwurst) probiert, aber da bleibe ich lieber bei Käsespätzle und Kaiserschmarrn.“