Milan schießt Juve aus Champions-League-Plätzen

Juventus Turin ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft aus den Champions-League-Plätzen gerutscht. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntagabend im Schlager der 35. Serie-A-Runde zu Hause dem AC Milan mit 0:3 und ist nur noch auf Rang fünf zu finden. Die Mailänder, für die Brahim Diaz (45.+1), Ante Rebic (78.) und Fikayo Tomori (82.) trafen, sind nach dem zweiten Sieg in Folge drei Zähler davor und punktgleich mit dem Zweiten Atalanta Bergamo neuer Dritter.