Regierung feilt an den finalen Öffnungsregeln

Informationen vorenthalten?

Kritik an der Regierung übten am Montag die NEOS. „Erneut stehen wir vor der Situation, dass die Regierung ihren Entwurf zur Öffnungsverordnung zwar ausgewählten Medien vorgelegt hat, nicht aber der Opposition“, so NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker in einer Aussendung. Dass Bundeskanzler Kurz und der ÖVP „nichts an demokratischen Prozessen liegt“, sei „ja wahrlich nichts Neues“. „Dass aber auch die Grünen offenbar jegliches Gespür für den Parlamentarismus verloren haben, macht uns von Mal zu Mal wütender“, so Loacker.