Top-50-Sportklubs: Wertsteigerung trotz Corona

Wie stets seit 2016 führen die Dallas Cowboys (American Football) mit 5,7 Mrd. Dollar das Ranking an. Dahinter folgen die New York Yankees (5,3 Mrd./Baseball), New York Knicks (5,0 Mrd./Basketball) sowie die spanischen Fußballklubs FC Barcelona (4,76) und Real Madrid (4,75). Nur Teams dieser vier Sportarten scheinen in der Liste auf.