Michael Raffl verliert mit Capitals gegen Ex-Klub

Michael Raffl hat am Freitag bei seinem ersten Einsatz gegen seinen Ex-Verein Philadelphia Flyers mit den Washington Capitals eine 2:4-Niederlage kassiert. Die Capitals sind im Osten im Kampf um die Tabellenführung damit weiterhin hinter den Pittsburgh Penguins Zweiter. Sie treffen in der Regular Season bereits am Samstag erneut daheim auf die Flyers, am Dienstag sind noch die Boston Bruins auf Besuch.