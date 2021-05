Ab 20.30 Uhr LIVE: VfB Stuttgart gegen FC Augsburg

Augsburg kassierte zuletzt vier Bundesliga-Auswärtsniederlagen in Folge, jetzt droht die Einstellung des Vereinsnegativrekords von fünf Bundesliga-Auswärtsniederlagen hintereinander. In den vergangenen drei Auswärtsspielen blieb Augsburg sogar ohne Treffer, auch hier droht ein Vereinsnegativrekord - länger als vier Mal in Folge auswärts ohne Tor blieben die Fuggerstädter in der Bundesliga nie.