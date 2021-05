Frühlingshafte Wolfsklamm und Kloster Georgenberg

Der Eingang zur Wolfsklamm ist in Stans gut beschildert. Von den Parkplätzen findet man in wenigen Minuten dorthin. Ein paar Meter nach dem Mauthäuschen zieht rechts der Steig im Wald nach oben und leitet dann bald in den Felsen über der Klamm mit dem tosenden Bach dahin. Dieser führt aktuell das meiste Wasser, sodass die Klammwanderung derzeit besonders eindrucksvoll ist.