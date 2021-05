Guter Sex beginnt im Kopf

Die Zutaten für das Lustmenü

Warum dieser Ansatz? „Sexuelle Lust ist tief in entwicklungsgeschichtlich uralten Bereichen des Gehirns eingeschrieben und kann nicht durch kognitive und intellektuelle Gespräche aktiviert werden. Zum Menü der Lust gehören viele Zutaten in individueller Dosis: fürsorglich miteinander umgehen, einander suchen und herbeisehnen, ein Funke Angst, ein Hauch Aggression und ganz viel Spiel gewürzt mit Humor in individueller Dosis.“ Während einer Hypnose verändern sich Körpergefühl und Wahrnehmung, vermischen sich Sinnesebenen, viele kommen beim Sex ebenso in einen Flow-Zustand. Ähnliches gefühlsmäßiges„Abheben“ kann man z. B. beim Lesen eines mitreißenden Buches, intensivem Musikhören, Meditation, Gebeten, Kunstgenuss, Yoga usw. erleben. Ein wichtiger Faktor in jeder Beziehung ist, Nähe und Distanz zu regulieren. Zu viel Nähe kann durch Stereotype langweilig werden, zu wenig davon verunsichern und Angst auslösen. Um ein ausgewogenes Verhältnis zu erreichen, von dem beide profitieren, rät Dr. Laimböck zur Igel-Übung als Selbsthypnose, die wir hier verkürzt vom Podcast-Text vorstellen: