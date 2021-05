WhatsApp-Eklat: „Warst damals schon ein Vollidiot“

Mit seiner merkwürdigen WhatsApp-Nachricht an Dennis Aogo sorgte Jens Lehmann für ordentlich Wirbel. Jetzt hagelt es schonungslose Kritik - und das auch von seinem Ex-Kollegen! „Du warst damals schon ein Vollidiot“, schrieb Karsten Baumann, der in der Saison 1999/2000 mit dem DFB-Keeper zusammen in Dortmund gespielt hatte auf Twitter.