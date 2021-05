WhatsApp-Eklat: Hertha BSC feuert Jens Lehmann!

Entschuldigung nach Chat-Panne

„Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?“ Diese Worte standen in einer WhatsApp-Nachricht, die Lehmann an Aogo, der am Dienstagabend als TV-Experte für Sky im Einsatz gewesen war, geschickt hatte. Das Problem: Diese war wohl nicht für Aogo bestimmt. Mit großer Verwunderung teilte Aogo daraufhin den Chatverlauf. Der TV-Experte schrieb zu seinem Posting: „WOW dein Ernst? Jens Lehmann, die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!!!“