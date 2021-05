WhatsApp-Eklat: Jetzt spricht Dennis Aogo

„Jeder Mensch macht Fehler“

Mittwochabend meldete sich dann auch Aogo zu den Vorfällen. In einer Instagram-Story sagt er: „Ich fand nicht gut, was er geschrieben hat, ich fand auch die Formulierung nicht gut. Ich find es auch ein Stückweit respektlos, weil man sowas nicht schreibt, egal an wen die Nachricht adressiert war“, betonte der frühere Nationalspieler. „Trotzdem will ich sagen: Jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient und ich finde es auch nicht richtig, dass sich alle jetzt auf ihn stürzen. Ich habe ihm das abgenommen, dass es ihm leid tut und somit ist für mich dieses Thema erledigt.“