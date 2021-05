Umweltschutz: Zotter-Schokolade setzt Segel

Was um die halbe Welt transportiert wird, kommt oft genug mit riesigen Containerschiffen - die zu einem großen Teil mit Diesel- oder sogar Schweröl betrieben werden. 300 Tonnen Kakao verarbeitet der Chocolatier Josef Zotter jedes Jahr in seine weithin bekannten Schokoladen. Und zumindest ein Teil davon, einer, der aber immer größer werden soll, segelt emissionsfrei, umweltschonend und ohne klimaschädliche Auswürfe vom mittelamerikanischen Staat Belize quasi bis in die Oststeiermark.