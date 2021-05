Shell bringt Öko-Benzin an die Zapfsäule

An einigen Shell-Tankstellen in Deutschland kann man künftig klimafreundlicheres Superbenzin tanken. Der gemeinsam mit Bosch und Volkswagen entwickelte Öko-Sprit namens Blue Gasoline besteht zu 33 Prozent aus erneuerbaren Anteilen, was von der Quelle bis zum Rad für eine CO₂-Ersparnis von mindestens 20 Prozent sorgen soll. Der Preis an der Zapfsäule soll „perspektivisch“ im Bereich von Premiumkraftstoffen wie zum Beispiel Shell V-Power liegen.