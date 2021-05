Doris Bures: „Es war extrem bedrohlich“

Es war ein Samstag im März, als sie informiert wurde, dass sie Kontakt zu einer infizierten Person hatte. „Ich war aber sicher, dass ich mich gar nicht angesteckt haben kann. Es war ja nur ein kurzes Gespräch von vielleicht zehn Minuten in privatem Rahmen unter Einhaltung aller Maßnahmen“, schildert sie immer noch rätselnd. Sie begibt sich in Quarantäne, macht einen PCR-Test und bekommt gleichzeitig mit dem Ergebnis auch schon erste Symptome. Es ist ein Dienstag. Dann geht es Schlag auf Schlag. Binnen kürzester Zeit steigt das Fieber, das sich hartnäckig allen Medikamenten widersetzt, auf 39° C. Dazu rasende Kopfschmerzen. „Ich war richtig benommen und bin nur zwischen Bett und Bad gependelt. Man hat weder Bedürfnis nach Kontakt noch nach Essen“, erzählt die alleine lebende Mutter einer erwachsenen Tochter, die sie kürzlich zum ersten Mal zur Großmutter machte.