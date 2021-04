CES soll im Jänner wieder mit Publikum stattfinden

Die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas wird im Jänner 2022 wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Die Veranstalter teilten am Mittwoch mit, es hätten sich schon mehr als tausend Unternehmen angemeldet - darunter Amazon, Daimler, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, Samsung und Sony. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Messe für Unterhaltungselektronik in diesem Jahr rein virtuell stattgefunden.