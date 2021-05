Ammenmärchen rund ums Stillen

Großes Thema ist auch die Beschaffenheit der Brüste. So denken manche Frauen, dass sie mit kleiner Brust gar nicht stillen können. Dr. Böhm: „Das gehört ins Reich der Mythen! Das Drüsengewebe zählt und ist in jedem Busen angelegt. Es tun sich sogar eher Frauen mit ,mehr Oberweite‘ schwerer beim Anlegen.“ Viele fürchten auch, dass durch das Stillen die Brüste schlaff werden: „Das Gewebe verändert sich vor allem durch Nikotin, Alter und Gewichtsschwankungen. Natürlich auch in der Schwangerschaft! Stillen hat, bis auf eine kurze Zeit nach dem Abstillen keinen negativen Effekt auf die Form“, beruhigt Dr. Böhm. Einer der häufigsten Gründe, warum Mütter aufhören, die Brust zu geben, ist die Annahme, sie hätten zu wenig Milch. Es hält sich das Gerücht, Babys müssten vier Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten machen. Muttermilch ist aber optimal verdaulich und kann nach Bedarf verabreicht werden. Manchmal sind die Abstände länger, vor allem abends gibt es aber eine Phase des häufigen Trinkens, die sogar einen eigenen Namen bekommen hat: „cluster feeding“. Dieses intensive Trinken am Abend ist normal, kein Hinweis auf „zu wenig Muttermilch".