Ab 21 Uhr: Villarreal kreuzt Klingen mit Arsenal

Der Baske wollte nicht nachtragend sein, dabei ging die Zeit in London für ihn mit einem ziemlich großen Reputationsschaden zu Ende. Zwar bescherte Emery dem Klub den besten Saisonstart in der Geschichte und führte die „Gunners“ ins EL-Finale 2019 (1:4-Niederlage gegen Chelsea). In seine Amtszeit fällt aber auch der schlechteste Arsenal-Lauf seit 30 Jahren. Emery sollte den Verein aus dem riesigen Schatten von Arsene Wenger lenken, doch stattdessen wurde es finster: Ende November 2019 wurde er beurlaubt, gekränkt zog er von dannen. „Der Klub ließ mich alleine.“