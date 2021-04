Crash auf A1: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Personen in Fahrzeugen eingeklemmt

Bei zwei Insassen konnte nur mehr Tod festgestellt werden, teilte die Freiwillige Feuerwehr in einer Aussendung mit. Zwei Personen waren eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die beiden Insassen mit hydraulischem Rettungsgerät. Fünf weitere Personen wurden verletzt, drei davon schwer, hieß es in der Aussendung.