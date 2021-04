Reitshammer knackt über 100 m Brust Minuten-Grenze

In Helsinki erreichte indes das unter Dirk Lange trainierende OSV-Duo einige Podestplätze. Christopher Rothbauer gewann über 50 m Brust in 27,83 Sekunden und belegte über 100 und 200 m Brust in 1:01,23 Minuten bzw. 2:12,43 Rang drei. Auf diesen beiden Strecken landete sein deutscher Trainingspartner Marco Koch unmittelbar vor ihm. Carolina Pilhatsch wurde über 50 m Rücken in 28,04 Zweite, über 100 m Rücken in 1:02,52 Dritte. Hier fehlten der Steirerin auf das angestrebte Olympia-Limit 2,27 Sekunden.